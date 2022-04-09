Италия собралась возобновить работу посольства в Киеве после Пасхи

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Италия намерена возобновить работу своего посольства в украинской столице вскоре после католической Пасхи, которая в этом году приходится на 17 апреля, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Луиджи Ди Майо.

"Мы снова откроем наше посольство в Киеве сразу после Пасхи. Мы были последними, кто покинул Киев, и мы будем в числе первых, кто вернется", - сказал он в субботу.

Луиджи Ди Майо также призвал усилить "дипломатическое давление" для достижения перемирия.

Итальянские дипломаты временно были переведены во Львов.

Ранее в субботу пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе сообщила, что диппредставительство ЕС на Украине возвращается из польского Жешува в Киев.