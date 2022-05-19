Что произошло за день: четверг, 19 мая

Санкции Лондона против трех российских авиакомпаний, покупатель российского бизнеса McDonald's, иск PGNiG к "Газпрому", перспективы бренда "Москвич"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота", авиакомпании "Россия" и "Уральских авиалиний". Ограничительные меры предусматривают замораживание активов этих компаний.

- Польская PGNiG подала иск к ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт". Компания требует выплаты процентов по $1,5 млрд переплаты за поставки в 2014-2020 годах.

- Минобороны сообщило, что с 16 мая сдались 1730 украинских военных с "Азовстали". За сутки к утру четверга вышел 771 человек.

- McDonald's продаст российский бизнес франчайзинговому партнеру Александру Говору. По условиям сделки Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

- Владимир Потанин заявил об отсутствии в планах новых M&A в банковской сфере. "Интеррос" не планирует увеличивать долю в головной компании "Тинькофф банка" и объединять его с Росбанком, но сохраняет интерес к инвестициям в лидеров российского hi-tech.

- Замкомандира украинского батальона "Айдар" арестован в Ростове-на-Дону. Денис Мурыга подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ).

- В Думу внесли законопроект о движении "Большая перемена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не собираются возрождать в России пионерскую организацию, "здесь идея создать движение, с которым уже нынешние все организации могут солидаризироваться".

- Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC. Источники "Ведомостей" сообщают о переговорах "КАМАЗа" с автоконцерном.

- Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии. Это решение позволяет возобновить производство и сохранить рабочие места на заводах IDS Borjomi Georgia.