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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

РФ объявила в розыск командиров украинского нацбатальона "Азов"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск двух командиров украинского националистического батальона "Азов" Сергея Величко и Константина Немичева.

Карточки с данными Величко и Немичева появились в базе розыска министерства и связаны с уголовным делом.

По данным СКР, Величко и Немичев причастны к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области.

Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту.

МВД РФ Украина
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