Светлана Прокопьева исключена из реестра террористов и экстремистов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг 19 мая исключил псковскую журналистку Светлану Прокопьеву из перечня лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Поводом для занесения в реестр журналистки стало уголовное дело, возбужденное в связи с ее статьей, которая в ноябре 2018 года была зачитана в радиоэфире, а затем была опубликована в "Псковской ленте новостей". В колонке журналистка рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Ей вменили публичное оправдание терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК).

6 июля 2020 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал Прокопьеву виновной и оштрафовал на полмиллиона рублей. Гособвинитель просил для нее шест лет колонии и запрет на профессиональную деятельность на четыре года. Летом 2021 года приговор военного суда подтвердил Верховный суд России.

Штраф за журналистку оплатил комик Данила Поперечный.