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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Светлана Прокопьева исключена из реестра террористов и экстремистов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг 19 мая исключил псковскую журналистку Светлану Прокопьеву из перечня лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Поводом для занесения в реестр журналистки стало уголовное дело, возбужденное в связи с ее статьей, которая в ноябре 2018 года была зачитана в радиоэфире, а затем была опубликована в "Псковской ленте новостей". В колонке журналистка рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Ей вменили публичное оправдание терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК).

6 июля 2020 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал Прокопьеву виновной и оштрафовал на полмиллиона рублей. Гособвинитель просил для нее шест лет колонии и запрет на профессиональную деятельность на четыре года. Летом 2021 года приговор военного суда подтвердил Верховный суд России.

Штраф за журналистку оплатил комик Данила Поперечный.

Светлана Прокопьева Псков Росфинмониторинг ФСБ Архангельск Верховный суд
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