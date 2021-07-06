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Верховный суд подтвердил приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России отклонил кассационую жалобу защиты журналистки Светланы Прокопьевой на приговор по делу об оправдании терроризма, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Тумас Мисакян. По его словам, теперь защита обратится в Европейский суд по правам человека.

В кассации адвокаты указали, что суды первой и апелляционной инстанции нарушили нормы норм уголовного, уголовно-процессуального и международного права и что экспертиза проявила пристрастность.

"Суд жалобу отклонил, решение первой инстанции и апелляционной инстанции оставил в силе, - сказал Мисакян. - "Мы собираемся получить копию определения судебной коллегии Верховного суда и будем обращаться в Европейский суд на предмет нарушения статьи 10 (право на свободу выражения мнения) и статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство)".

Поводом для уголовного преследования псковской журналистки стала публикация, которая в ноябре 2018 года была зачитана в эфире псковского "Эха Москвы", а затем появилась на сайте аффилированного с этой радиостанцией издания "Псковская лента новостей". В колонке журналистка рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года.

6 июля 2020 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК) и оштрафовал на полмиллиона рублей. Гособвинитель просил для нее шест лет колонии и запрет на профессиональную деятельность на четыре года.

Защита Прокопьевой обжаловала приговор. Сторона защиты заявляла о противоречиях в психолого-лингвистических экспертизах, которые приложены к делу. По мнению адвокатов, признаки оправдания терроризма в тексте журналистки не доказаны, поэтому адвокаты просили ее оправдать. Апелляционный военный суд 2 февраля 2021 года оставил решение в силе.

Зимой 2021 года комик Данила Поперечный оплатил Прокопьевой назначенный штраф в 500 тыс. рублей.

Псков Светлана Прокопьева ЕСПЧ Верховный суд России Тумас Мисакян

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