Приговор Светлане Прокопьевой по делу об оправдании терроризма остался в силе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд оставил в силе решение суда, который в июле признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма, сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Татьяна Мартынова. Поводом для претензий к Прокопьевой стала ее аналитическая статья.

Защита Прокопьевой просила отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Судьи на этом заседании отклонили ходатайство о назначении новой экспертизы текста Прокопьевой в федеральном центре судебных экспертиз при Минюсте.

"Мы намерены обратиться либо в Европейский суд по правам человека, либо в кассационную инстанцию, чтобы проверить законность и обоснованность вступивших в силу приговоров. Этот вопрос еще обсуждается", - сказала адвокат.

Первая инстанция оштрафовала Прокопьеву на 500 000 рублей за публичное оправдание терроризма. Защита этот приговор обжаловала, а также заявляла о намерении обратиться в следственное управление по республике Хакасия с просьбой проверить последнюю экспертизу по делу на предмет заведомо ложного заключения (ст.307 УК).

Защита на первом процессе указывала на противоречия в двух психолого-лингвистических экспертизах, которые приложены к делу. Адвокаты считают, что признаки оправдания терроризма в тексте журналистки не доказаны.

В августе 2020 года Псковский городской суд отказался удовлетворить иск к Прокопьевой эксперта Ольги Якоцуц о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Прокопьеву признали виновной за текст, который в ноябре 2018 года прозвучал в эфире псковского "Эха Москвы", а затем был опубликован на сайте аффилированного с этой радиостанцией издания "Псковская лента новостей". В колонке журналистка рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года: тогда 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание самодельное взрывное устройство, при взрыве которого погиб, а трое сотрудников ведомства были ранены.