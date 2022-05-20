Дело о взрывах на АГЗС в Новосибирске летом 2021 года направлено в суд

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих новосибирцев, организовавших в городе незаконную деятельность АГЗС (автомобильная газозаправочная станция), на которой в июне минувшего года произошла серия взрывов, сообщает Управление Генпрокуратуры РФ по СФО.

"Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 238 и 217 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, двоим обвиняемым, организовавшим опасный бизнес, предъявлено обвинение по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, причиной чрезвычайного происшествия явились незаконная эксплуатация опасного производственного объекта III класса опасности, грубейшие нарушения требований промышленной и пожарной безопасности, что привело к аварии и причинению 51 потерпевшему вреда здоровью и телесных повреждений разной степени тяжести, семи из которых причинен вред здоровью, опасный для жизни, расценивающийся как тяжкий.

Кроме того, в результате пожара на находящихся неподалеку вещевых складах уничтожено и повреждено имущество 28 потерпевших на общую сумму более 162 млн рублей. Помимо этого, в ходе расследования уголовного дела установлено, что незаконная эксплуатация опасного производственного объекта на протяжении пяти лет позволила владельцам заправочной станции извлечь доход в особо крупном размере на сумму более 102 млн рублей, говорится в сообщении.

Принятыми в ходе расследования уголовного дела мерами удалось установить имущество обвиняемых на сумму более 45 млн рублей и наложить на него арест в целях обеспечения исполнения судебных решений по искам потерпевших. Всего в интересах потерпевших заявлено 78 исков.

Уголовное дело направляется для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Новосибирска, говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар на АГЗС ООО "СибГаз", сопровождавшийся взрывами, произошел в Новосибирске 14 июня 2021 года. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 1,5 тыс. кв. м, он охватил не только заправку, но и прилегающие складские и технические помещения. Пострадали 34 человека, 17 человек были госпитализированы с ожогами. Погибших нет.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в качестве обвиняемых первоначально были привлечены директор и инженер заправки.

Комиссия Сибирского управления Ростехнадзора установила, что на площадке АГЗС в нарушение проектных решений эксплуатировалось четыре резервуара (10 куб. м, 20 куб. м, 30 куб. м, 36 куб. м) вместо одного проектного (10 куб. м), эксплуатация трех резервуаров осуществлялась с рабочим давлением 1,6 МПа.

В ходе расследования комиссией были установлены основные причины аварии: разгерметизация (механическое разрушение) рукава высокого давления паровой фазы, подключенного от компрессора к резервуару 30 куб. м при выполнении сливо-наливных операций; рукава для сливо-наливных работ не подвергались гидравлическому испытанию на прочность, не имели защиты от статического электричества.

Дополнительные резервуары для хранения сжиженного газа были установлены владельцем самовольно, как и компрессор с розеткой для его подключения, а также электродвигатель для перекачки сжиженного газа, не предусмотренный проектной документацией.

Также расследование подтвердило первоначальную версию о проведении наливных операций без заземления автоцистерны и соединительных рукавов.