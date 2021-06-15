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Всего на пожаре на АГЗС в Новосибирске пострадало 34 человека

Всего на пожаре на АГЗС в Новосибирске пострадало 34 человека
Пожар на автозаправочной станции "Еврогаз" на Гусинобродском шоссе
Фото: Ростислав Нетисов/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в результате пожара на АГЗС в Новосибирске пострадало 34 человека, сообщил первый замначальника Главного управления МЧС России по региону Евгений Лебедев на оперативном совещании в облправительстве во вторник.

"Распространения пожара не допущено, в результате пожара пострадали 34 человека, в том числе два ребенка, которые доставлены были в ожоговый центр областной клинической больницы", - сказал он.

По его словам, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, пожар сопровождался взрывами газовых цистерн. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, у семи находящихся в реанимации пострадавших состояние "тяжелое, но стабильное", ожоги - до 40% площади тела.

У 10 человек, находящихся в ожоговом отделении не в реанимации, ожоги - от 4 до 23%, состояние двух пострадавших детей - удовлетворительное.

В 14:04 мск пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом, разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость. Пожар локализован на 1200 кв. м. В 17:03 мск ликвидировано открытое горение. Пожар также перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Пожар был ликвидирован около 22:00 мск в понедельник.

Погибших нет. По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Новосибирск

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