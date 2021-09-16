Суд приостановил работу двух АГЗС в Новосибирске после июньского взрыва

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирске Заельцовский и Октябрьский районные суды по требованию Сибирского управления Ростехнадзора приостановили работу двух автомобильных газозаправок компании "СибГаз" на 90 суток, сообщила пресс-служба управления.

Речь идет об АГЗС ООО "СибГаз" на 1-м Мочищенском шоссе и на Инской улице. Проверки выявили на них 60 нарушений требований промышленной безопасности.

По данным Ростехнадзора, в частности, на заправках не была застрахована гражданская ответственность на случай локализации и ликвидации последствий аварий; оборудование не проверяли на предмет неисправностей, не было данных об исправности, проверке параметров настройки клапанов, установленных на газопроводах и резервуарах; не были указаны сроки и порядок техосвидетельствования резервуаров и сроки и порядок техобслуживанаия резервуаров, газопроводов, арматуры АГЗС.

По итогам проверки на компанию составили протоколы по ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Пожар на АГЗС "СибГаза" в Новосибирске случился 14 июня. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Пострадали 34 человека, 16 из них попали в больницу с ожогами, шестеро - в реанимацию. Погибших нет.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу проходят директор и инженер станции, которые, по версии СК, "не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа".

Через два дня Ростехнадзор установил, что собственник занизил класс опасности АГЗС, чтобы избежать плановых проверок и лицензирования.