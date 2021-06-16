Собственники занизили класс опасности взорвавшейся в Новосибирске АГЗС

Последствия пожара и взрывов на новосибирской АГЗС Фото: Ростислав Нетисов/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ростехнадзор выявил занижение класса опасности газовой автозаправки в Новосибирске, на которой произошел пожар 14 июня, сообщает официальный представитель ведомства Андрей Виль в своем телеграм-канале.

"Новосибирская заправка была зарегистрирована собственником как объект IV класса опасности, что исключает плановые проверки и необходимость получения лицензии. По документам на взорвавшейся АГЗС якобы была всего одна емкость объёмом 4,9 тонн, на деле - эксплуатировались сразу четыре", - пишет он.

По его словам, занижение класса опасности является грубейшим нарушением, подразумевающим "самые серьезные правовые последствия для предприятия и его должностных лиц".

Как сообщалось, Сибирским управлением Ростехнадзора была создана комиссия по техническому расследованию причин аварии, а с прокуратурой согласована проверка всех опасных производственные объектов, зарегистрированных ООО "СибГаз", управлявшим взорвавшейся заправкой.

Пожар на АГЗС, сопровождавшийся взрывами, произошел в Новосибирске 14 июня. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 1,5 тыс. кв. м, он охватил не только заправку, но и прилегающие складские и технические помещения. Пострадали 34 человека, 16 из них остаются в больнице с ожогами, шестеро - в реанимации. Погибших нет.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержаны директор и инженер станции, которые, по версии СК, "не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа".