Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Музыкант Юрий Шевчук не стал свидетельствовать против себя самого по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Он опубликовал документ за подписью лидера ДДТ с письменным отказом от дачи объяснений по этому делу. Шевчук сослался на 51-ю статью Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

Ранее сообщалось, что дело на Шевчука о дискредитации армии РФ передано в суд Петербурга. Там его будет защищать адвокат Александр Передрук. По его приблизительной оценке, передача материалов дела займет 7-10 дней.

Административное дело было открыто против лидера группы ДДТ из-за его высказываний о родине во время концерта в Уфе 18 мая. Позже сам Шевчук попросил, чтобы оно было рассмотрено в суде не Уфы, а Санкт-Петербурга.