На Юрия Шевчука завели административное дело о дискредитации армии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы рассмотрит административное дело о дискредитации российской армии в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Поступило (дело - ИФ) сегодня, зарегистрировано, но решение пока еще не принято, скорее всего, завтра", - сказал представитель суда.

Собеседник агентства уточнил, что дело об административном правонарушении возбуждено по ст.20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Накануне вечером в Уфе состоялся концерт рок-группы ДДТ.

Организатор концерта продюсер Радмир Усаев на своей странице в соцсети сообщил, что после завершения выступления за кулисы к солисту группы Шевчуку прошли сотрудники силовых структур. По его словам, они "в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины", а затем составили протокол.

В пресс-службе МВД по Башкирии агентству подтвердили факт составления протокола об административном правонарушении в отношении Шевчука.

"В связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-арена" сотрудниками отдела полиции №7 УМВД России по Уфе составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения в суд", - сообщил представитель МВД.