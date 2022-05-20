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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Дело на Шевчука о дискредитации армии РФ передано в суд Петербурга

Дело на Шевчука о дискредитации армии РФ передано в суд Петербурга
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука из Советского райсуда Уфы передан на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе уфимского суда в пятницу.

Дело по ч.1. ст. 20.3.3 КоАР РФ направлено в Дзержинский районный суд северной столицы, сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что дело направлено в петербургский суд по письменному ходатайству Шевчука.

Как сообщалось, вечером 18 мая в Уфе состоялся концерт ДДТ. После выступления на лидера группы Шевчука был составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщала, что административное дело открыто "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

Юрий Шевчук ДДТ Уфа Петербург
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