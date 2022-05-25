Матвиенко призвала не устраивать охоту на ведьм в отношении противников спецоперации

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не устраивать охоту на ведьм в отношении тех, кто заявил о несогласии с российской спецоперацией на Украине, так как общество само даст оценку.

"Нам надо, чтобы не было охоты на ведьм, это самое плохое, если такое начнется", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Так она отреагировала на инициативу сенатора Павла Тараканова, который предложил дать поручение комиссии СФ по защите госсуверенитета проработать механизм запрета деятелям культуры и другим знаменитостям, выступившим против спецоперации, занимать госдолжности и работать на проектах с госучастием.

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