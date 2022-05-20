Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен последних украинских военных с "Азовстали"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России в пятницу вечером опубликовало видеокадры сдачи в плен российской армии последней группы украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

На видео украинские военнослужащие выходят с территории комбината, их обыскивают. У сдающихся в плен спрашивают, есть ли среди них офицеры.

В пятницу министерство обороны РФ заявило, что 20 мая сдалась в плен последняя группа из 531 человека из состава украинских сил на "Азовстали".

Всего с 16 мая на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 2439 человек из украинского полка "Азов" и военнослужащих вооруженных сил Украины, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Минобороны РФ добавило, что комбинат "Азовсталь" и подземные сооружения полностью перешли под контроль российской армии.

"О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину", - сказал Конашенков.

Министерство обороны РФ заявило, что командир украинского полка "Азов" вывезен с территории комбината "Азовсталь" на специальном бронеавтомобиле.

16 мая российские военные сообщили, что достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с комбината "Азовсталь", был открыт гуманитарный коридор.

Министерство обороны РФ публиковало кадры, на которых украинские военные, которые были блокированы на заводе "Азовсталь", сдаются в плен российской армии. Среди сдавшихся в плен есть женщины. Минобороны РФ также публиковало кадры из больницы и центра временного содержания в ДНР, куда перевезли украинских пленных.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее выразила надежду на обмен раненых украинских военных после их выздоровления. "После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных", - сообщила Верещук в телеграм-канале.

Киев связывал дальнейшие переговоры с Москвой, в том числе с судьбой украинских военных и гражданских лиц, которые блокированы на "Азовстали".

Сообщалось, что на территории комбината, в частности, укрылись военнослужащие полка "Азов" Национальной гвардии Украины и украинские морские пехотинцы, которые обороняли Мариуполь.

Между тем 17 мая Минюст РФ сообщил, что Верховный суд России в конце мая рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры о признании формирования "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ. Военных преступников нельзя обменивать, они должны быть преданы суду, заявил в тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживали почти 500 тысяч человек.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.