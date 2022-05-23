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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Красный Крест подготовит ответ омбудсмену РФ по российским военнопленным

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Международный Комитет Красного Креста (МККК) готовит ответ на запрос уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о предоставлении информации, касающейся российских военнопленных в Украине, сообщили в понедельник в пресс-службе организации, признав, что с ответом произошла задержка.

"Мы подтверждаем, что получили письмо от госпожи Москальковой. Действительно, произошла задержка с предоставлением официального ответа, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ответ в кратчайшие сроки. У нас открытый и конструктивный диалог с г-жой Москальковой и ее командой", - сообщили "Интерфаксу" в МККК.

В пресс-службе отметили, что сотрудники Красного Креста посещают на Украине военнопленных всех сторон конфликта.

Ранее в понедельник Москалькова сообщила, что направила президенту МККК Петеру Мауреру очередное обращение с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь организовать их посещение. По словам омбудсмена, в настоящий момент она не получила "никаких сведений" о российских военнопленных, несмотря на неоднократные обращения. "Очень надеюсь на то, что моё очередное обращение не останется без внимания", - добавила она.

"Ни мы, ни их родные не знаем: кого из российских военнослужащих, находящихся на Украине, посещали представители МККК, в каком психологическом и физическом состоянии находятся наши люди, соблюдаются ли в отношении их положения Женевской конвенции, предоставляется ли им необходимая медицинская помощь", - отметила омбудсмен.

Москалькова напомнила, что ранее посетила одну из частей Черноморского флота для проверки условий содержания 30 украинских военнопленных и убедилась в соблюдении их прав согласно с положениями Женевской конвенции. Также Россия содействовала работе МККК по регистрации украинских пленных, с 17 по 20 мая вывозившихся с металлургического комбината "Азовсталь".

Хроника 24 февраля – 23 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
МККК Татьяна Москалькова Россия
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