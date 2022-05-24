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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

"Знаток" Ровшан Аскеров заочно арестован в России за пост в соцсети

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего участника телевикторины "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма.

Он будет арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию, уточнила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

11 мая знатока объявили в международный розыск.

Уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК на него завели в конце апреля. Поводом стал пост в соцсети о маршале Георгии Жукове. Следствие усмотрело в посте "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память" маршала.

Ранее 24 мая Басманный суд заочно арестовал блогеров Веронику Белоцерковскую и Майкла Наки. Обоим вменяют новую статью о фейках о российской армии.

Басманный суд Москва Азербайджан Ровшан Аскеров Георгий Жуков ЧГК
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