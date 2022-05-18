Основатель проекта CIT заочно арестован по делу о распространении фейков об армии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду санкционировал заочный арест 35-летнего основателя проекта Conflict Intelligence Team, блогера Руслана Карпука (известного как Левин), обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России.

"Мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буровцова.

Карпуку заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору с искусственным созданием доказательств обвинения). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 млн рублей, принудительных работ на срок до 5 лет, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Согласно открытым источникам, Conflict Intelligence Team (CIT) - группа блогеров и электронная платформа, сформировавшаяся в 2014 году в среде российской оппозиции. Она занимается расследованием по открытым источникам различных обстоятельств вооружённых конфликтов.