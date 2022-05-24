Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Врио ярославского губернатора Евраев пойдет в сентябре на выборы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в сентябре будет участвовать в выборах главы региона.

Он объяснил через пресс-службу, что хочет "продолжать развитие Ярославской области, вопреки санкциям, реализовать все программы, планы, принимать решения для людей". Он добавил, что это будет возможно, если жители региона выскажут ему доверие.

Евраев стал врио губернатора Ярославской области в середине октября 2021 года. На этом посту он сменил Дмитрия Миронова. До февраля 2021 года Евраев работал в ФАС.

16 мая ушел в отставку мэр Ярославля Владимир Волков. Он объяснил, что уходит на другую работу, и поблагодарил за сотрудничество Миронова.

В единый день голосования в сентябре 2022 года намечаются прямые выборы глав 14 регионов - Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской областей, а также Карелии, Бурятии, Марий Эл и Удмуртии. Главу Адыгеи избирают депутаты Госсовета республики.

Ярославская область Михаил Евраев Ярославль Владимир Волков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперты заявили об уязвимости аквакультуры на фоне зависимости от импорта комбикормов

Эксперты заявили об уязвимости аквакультуры на фоне зависимости от импорта комбикормов
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР

Тарифы на вывоз мусора до конца года могут вырасти примерно на 5%

Тарифы на вывоз мусора до конца года могут вырасти примерно на 5%

РФ ввела санкции против 154 членов Палаты лордов британского парламента

РФ ввела санкции против 154 членов Палаты лордов британского парламента

Главой совета директоров VK избран пресс-секретарь предправления "Газпрома"

"Знаток" Ровшан Аскеров заочно арестован в России за пост в соцсети

Госдума денонсировала соглашение о гарантиях пенсионных прав граждан СНГ

Эрмитаж не будет вывозить экспонаты за пределы РФ в течение года

Эрмитаж не будет вывозить экспонаты за пределы РФ в течение года
Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил о давлении на союзников Москвы

Глава Минобороны РФ заявил о давлении на союзников Москвы

Владельцы ТЦ смогут досрочно расторгать договоры с уходящими с рынка ритейлерами