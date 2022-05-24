Врио ярославского губернатора Евраев пойдет в сентябре на выборы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в сентябре будет участвовать в выборах главы региона.

Он объяснил через пресс-службу, что хочет "продолжать развитие Ярославской области, вопреки санкциям, реализовать все программы, планы, принимать решения для людей". Он добавил, что это будет возможно, если жители региона выскажут ему доверие.

Евраев стал врио губернатора Ярославской области в середине октября 2021 года. На этом посту он сменил Дмитрия Миронова. До февраля 2021 года Евраев работал в ФАС.

16 мая ушел в отставку мэр Ярославля Владимир Волков. Он объяснил, что уходит на другую работу, и поблагодарил за сотрудничество Миронова.

В единый день голосования в сентябре 2022 года намечаются прямые выборы глав 14 регионов - Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской областей, а также Карелии, Бурятии, Марий Эл и Удмуртии. Главу Адыгеи избирают депутаты Госсовета республики.