Путин поддержал намерение Бречалова переизбираться на пост главы Удмуртии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал главу Удмуртии Александра Бречалова в намерении переизбираться на этот пост в сентябре.

В ходе беседы с президентом, которая прошла в формате видеоконференции во вторник, Бречалов рассказал о проделанной работе и поделился планами на ближайшие годы в регионе.

"Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики", - сказал Бречалов.

Путин в ответ сказал: "Желаю вам успехов! Всего хорошего".

Александр Бречалов

Александр Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль (Республика Адыгея). Окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) им. генерала армии С.М.Штеменко и Московскую государственную юридическую академию им. О.Е.Кутафина. До 1996 года работал заместителем начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения). После этого работал юрисконсультом в банках, в 2007-2014 годах был членом Совета директоров "Юниаструм Банка". Был президентом организации "ОПОРА России", сопредседателем Общероссийского народного фронта (ОНФ). С 2014 года секретарь Общественной палаты РФ.

В 2017 году после задержания главы Удмуртии Александра Соловьева назначен временно исполняющим обязанности на эту должность. В сентябре 2017 года избран главой Удмуртии.

Выборы глав регионов в сентябре

В единый день голосования в сентябре 2022 года намечаются прямые выборы глав 14 регионов - Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской областей, а также Карелии, Бурятии, Марий Эл и Удмуртии. Главу Адыгеи избирают депутаты Госсовета республики.