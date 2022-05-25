Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации поддержал внесенную президентом РФ кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС.

Ранее в верхнюю палату парламента поступило соответствующее представление главы государства.

Накануне комитет по обороне и безопасности, комитет по конституционному законодательству и госстроительству и Комитет по федеративному устройству и региональной политике провели консультации по внесенной кандидатуре.

В среду Куренков присутствовал на пленарном заседании СФ и отвечал на вопросы сенаторов. Информация об итогах прошедших консультаций будет направлена президенту.

Куренков ранее служил в Федеральной службе охраны (ФСО), а позднее - в центральном аппарате Росгвардии.

На заседании СФ в среду Куренков, отвечая на вопрос о мерах поддержки для сотрудников МЧС, заявил, что дополнительные меры поддержки сотрудникам ведомства будут оказываться в обязательном порядке. По его словам, сотрудники должны чувствовать, что они необходимы стране.

Он также заявил о намерении увеличивать помощь жителям Донбасса. "Меры будут обязательно еще возрастать, ...потому что все это нарастающая история. Люди в беде. Мы обязательно будем наращивать работу и группировки министерства, гуманитарную помощь", - сказал Куренков. По его словам, людям будем оказана вся необходимая помощь.

В настоящее время обязанности главы МЧС исполняет Александр Чуприян. Он был назначен и.о. министра 10 сентября 2021 года, после того как руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб во время ведомственных учений в Красноярском крае.