Источник сообщил, что кандидатом на пост главы МЧС стал Александр Куренков

Ранее он служил в ФСО и центральном аппарате Росгвардии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации на пост главы МЧС кандидатуру Александра Куренкова, сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате парламента.

"Во вторник состоится заседание трех комитетов по обсуждению кандидатуры, внесенной президентом на должность министра по чрезвычайным ситуациям. В представлении указан Куренков. Совет Федерации рассмотрит документ в среду на пленарном заседании", - сказал собеседник агентства.

Ранее Куренков служил в ФСО, а позднее - в центральном аппарате Росгвардии.

В понедельник в Совет Федерации поступило представление президента по кандидатуре нового главы МЧС, сообщил ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Представление в Совет Федерации на нового главу МЧС от президента России Путина В.В. поступило. Профильный комитет - по обороне и безопасности. Будет рассмотрено в сроки и в порядке, предусмотренном регламентом палаты", - написал Клишас в своем телеграм-канале, не уточнив имя кандидата.

В настоящее время обязанности главы МЧС исполняет Александр Чуприян. Он был назначен и.о. министра 10 сентября 2021 года, после того как руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб во время ведомственных учений в Красноярском крае.