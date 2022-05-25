Путин в среду представит членам коллегии МЧС нового министра

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, чтобы представить членам коллегии ведомства нового министра Александра Куренкова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В связи с тем, что Совет Федерации уже утвердил кандидатуру Александра Куренков на должность главы МЧС, мы ожидаем что сегодня Путин прибудет в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС и представит членам коллеги МЧС нового министра", - сказал Песков журналистам.

По его словам, в ходе мероприятия выступит как сам президент, так и новый глава МЧС.

Кандидатуру Куренкова на пост министра предложил Путин.

Ранее обязанности главы МЧС исполнял Александр Чуприян. Он был назначен и.о. министра 10 сентября 2021 года, после того как руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб во время ведомственных учений в Красноярском крае.