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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Кандидат на пост главы МЧС Куренков занимал должность замдиректора Росгвардии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Депутат Александр Хинштейн сообщил, что Александр Куренков, который может возглавить МЧС РФ, до настоящего времени был замдиректора Росгвардии.

"Кандидат на должность главы МЧС генерал-майор Александр Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии",- написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его данным, Куренков курировал боевую подготовку в Росгвардии, а до этого проходил службу в ФСБ и в ФСО.

Ранее о том, что президент РФ внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС, сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате парламента.

В настоящее время обязанности главы МЧС исполняет Александр Чуприян. Он был назначен и.о. министра 10 сентября 2021 года, после того как руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб во время ведомственных учений в Красноярском крае.

Александр Хинштейн Александр Куренков МЧС Росгвардия
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