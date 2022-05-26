ЦБ РФ предупредил о новой схеме мошенничества

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России предупредил о новой мошеннической схеме, по которой жертвам злоумышленников обещают помочь получить денежные компенсации, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

"Сейчас мы отмечаем популярную схему с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее стал жертвой мошенников. Это так называемый вариант схемы хищения "обман на обмане". С начала мая мы инициировали блокировку 38 подобных ресурсов в сети Интернет, предлагающих различные "компенсации", в том числе возврат украденных мошенниками денег", - сказал Уваров.

Вернуть похищенные деньги можно только в том случае, если клиент банка самостоятельно не переводил деньги на счета мошенников и не сообщал им свои личные и финансовые данные, уточняется на сайте регулятора.

Количество операций без согласия клиентов в первом квартале 2022 года выросло до 258 тыс. случаев, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, их объем вырос на 12,8% - до 3,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Доля социальной инженерии снизилась практически на 4 п.п. - до 52,5%, доля возвращенных средств уменьшилась более чем на 1 п.п. - до 6,2%.