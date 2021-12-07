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В Сбере ждут обсуждения идеи обязать банки компенсировать клиентам ущерб от мошенников

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Инициатива Банка России обязать банки возмещать клиенту определенную суму, если он стал жертвой банковских мошенников, требует выверки, сказал журналистам в кулуарах SOC-форума 2021 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мне кажется, что преждевременно сейчас какие-то делать выводы по этому направлению. Потому что это была одна из гипотез, предположений, поиск какого-то быстрого решения проблемы. Но дискуссия по этому вопросу точно будет очень глубокой и под "зонтиком" Банка России. Мне пока неизвестно ни о каких подобных решениях. Здесь очень надо выверить все шаги, чтобы не навредить эффективности и безопасности", - отметил он.

6 декабря РБК сообщил, что ЦБ предлагает ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит сам регулятор. Для этого клиент должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции.

Средства в пределах установленной суммы должны будут возвращать все банки, но если у кредитной организации низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться банки, которые не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях, отмечала газета.

По данным регулятора, в III квартале 2021 года объем операций, проведенных без согласия клиентов (ОБС), увеличился на 18%, до 3,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких операций выросло на 40% - до 256,2 тысяч.

Сбербанк Банк России Станислав Кузнецов

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