ЦБ хочет ввести обязательную сумму возмещения при хищении средств у клиентов банков

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Банк России разработал предложения по увеличению возврата клиентам банков похищенных средств, регулятор хочет ввести сумму обязательного возмещения и изменить порядок списания средств по мошенническим операциям, пишет РБК со ссылкой на материалы ЦБ.

О разработке изменений в закон о "Национальной платежной системе" рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в рамках международного форума Antifraud Russia. Он отмечал, что основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по возврату денежных средств клиентам банков, необходимость модернизации механизма противодействия хищению средств и возврата списанных со счетов клиентов средств, пишет РБК.

В третьем квартале 2021 года объем операций без согласия клиентов (ОБС) увеличился на 18% - до 3,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких операций выросло на 40% - до 256,2 тыс., говорилось в обзоре ЦБ.

Как пишет газета, ЦБ предлагает ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит сам регулятор. Для этого клиент должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Точную методологию расчета этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана, "исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии".

Средства в пределах установленной суммы должны будут возвращать все банки, но если у кредитной организации низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться банки, которые не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.

Из документа ЦБ неясно, в какой степени на процедуре возврата отразится поведение самого клиента банка, когда он под воздействием социальной инженерии самостоятельно переводит им средства. Сейчас по закону банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они не украдены по вине клиента, пишет РБК.

ЦБ предлагает также значительно изменить процедуру подтверждения банками операций, если они видят признаки мошенничества. В частности, регулятор хочет дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, у него появляется возможность отклонить перевод, говорится в публикации.

Обязанность проверять операции на признаки мошеннических регулятор предлагает возложить не только на банк жертвы мошенничества, но и на банк, где обслуживается получатель средств.

ЦБ планирует дать банкам право блокировать на пять рабочих дней все расходные операции по счету получателя средств, информация о котором содержится в базе данных (ее ведет сам ЦБ), о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Блокировать операции банки смогут только на основании сведений о возбуждении уголовных дел, пишет РБК.