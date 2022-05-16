ЦБ РФ хочет ввести двухдневный "период охлаждения" для подозрительных переводов

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России хочет обязать кредитные организации на два дня приостанавливать зачисление денег на счета, информация о которых содержится в базе данных регулятора, сообщил в интервью "Известиям" директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

В базе данных ЦБ собрана информация о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента, она также содержит данные о дропперских картах и счетах, которые используются мошенниками для вывода денег.

"Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводят деньги добровольно. Человек осознает, что стал жертвой, спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора. Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе. Другими словами, внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет время обдумать и оценить совершаемые действия. По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, таким образом, банк не нарушит права добросовестных граждан и законодательство", - сказал Уваров.

По его словам, если банк-отправитель получит информацию из базы ЦБ, но не учтет ее и совершит перевод на такой счет, он будет обязан вернуть клиенту все похищенные средства.

В апреле ЦБ для борьбы с дропперами рекомендовал банкам временно ограничивать дистанционный доступ к счету при выявлении нетипичных операций клиентов, информация о которых содержится в базе данных ЦБ. Ранее переводы, которые шли на реквизиты дропперов, проверялись и приостанавливались только банком-отправителем. Теперь такая проверка проводится и банком-получателем платежа.