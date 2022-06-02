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В Госдуме до летних каникул подготовят KPI для оценки работы комитетов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Госдуме до конца весенней сессии подготовят критерии оценки работы думских комитетов, качественным показателем может считаться и работа комитета по формированию повестки, заявил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

"Необходимо изучить все критерии и до конца весенней сессии выйти на принятие решения, - сказал он. - Задача при выработке показателей эффективности работы комитетов Госдумы - объединить количественные и качественные критерии их работы".

"Правильно говорить не только о сопровождении и об улучшении поступивших законов, а о поиске комитетами самостоятельных решений. Есть комитеты и депутаты, которые видят проблему и ищут ее решение через разработку конкретной законодательной инициативы. Это непростая работа", - добавил спикер.

Среди примеров эффективной работы он привел деятельность комитетов по международным делам; по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; комитет по контролю, в то время как в их законодательном портфеле число инициатив минимально.

"Важно, чтобы депутаты с этими критериями были согласны, и введение таких показателей в результате мотивировало комитеты на эффективную работу", - продолжил Володин.

Вячеслав Володин Госдума
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