Думе предложили разрешить лишать мундепов полномочий за два прогула

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству одобрил для включения в законопроект об организации местного самоуправления поправку, по которой полномочия муниципального депутата можно будет досрочно прекратить, если он дважды пропустил заседания без уважительной причины, пишут "Ведомости", ссылаясь на текст поправки.

Лишать депутатов полномочий будет представительный орган. Оспорить это решение они смогут в течение десяти дней в суде.

Авторы поправки - соавторы законопроекта о местном самоуправления, председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сейчас по закону можно прекратить полномочия муниципальных депутатов, если они подают в отставку, оказываются недееспособными, умирают, выходят из российского гражданства и еще в ряде случаев, но не за прогулы.

"Неформальной практикой в некоторых регионах была публикация учета рабочего времени муниципальных и региональных депутатов. Но никаких санкций за неучастие в заседаниях не было", - сказал газете председатель экспертного совета "Союза российских городов" Андрей Максимов.

Если в этой норме не пропишут уважительные причины для пропуска заседания, норма о лишении полномочий может затронуть активных муниципальных депутатов, в том числе от партии власти, которые часто вынуждены отвлекаться на партийные мероприятия или важные общественные события, предупредил юрист Олег Захаров. По его словам, могут пострадать не те, кто пропускает сессии из-за лени, а те, кто активно работает и занимается политикой, что нельзя считать случаем пренебрежения депутатскими обязанностями. Юрист считает, что в предложенном правиле придется сделать много исключений: отпуск, болезнь, следственные действия, личные дела и общественные обязанности, которые требуют от депутата присутствия в другом месте в момент заседания.

Сейчас муниципальных депутатов в основном лишают полномочий, если какая-то информация не указана или оказалась недостоверной в декларациях, отметил глава муниципального округа Якиманка в Москве Андрей Морев. Действующий закон о местном самоуправлении разрешает досрочно прекратить полномочия только всего совета депутатов, если они приняли законодательный акт, противоречащий Конституции или федеральным законам, а также если представительный орган в течение трех месяцев подряд не проводил заседания.

Ко второму чтению в законопроект о местном самоуправлении также предложена поправка, по которой к полномочиям представительного органа муниципального образования депутаты будет отнесено утверждение бюджета, правил благоустройства территории, утверждение соглашений между органами местного самоуправления и другие нормативные правовые акты.

Законопроект о местном самоуправлении был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 года. Первое чтение он прошел в январе. Он предусматривает, что к 2028 году все сельские и городские поселения будут объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации будут ликвидированы.