"Роскосмос" решил сделать новую орбитальную станцию автоматической

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Научно-технический совет "Роскосмоса" решил сделать новую российскую орбитальную станцию автоматической, сообщил в Telegram глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой. Решили, что станция будет автоматической, участие экипажа будет в доставке и установке полезной нагрузки, испытании перспективных космических комплексов, ремонте и замене блоков космических аппаратов", - написал он.

"Станция будет способна принимать долговременные пилотируемые экспедиции, но в целом она будет работать в автоматическом режиме. Это не гостиница для космонавтов и туристов, а робототехническая многофункциональная платформа высокодетального наблюдения за Землей и околоземным пространством, управление которой в случае необходимости будет переходить к экипажу", - написал он позднее.

17 мая Рогозин сообщил, что решение о конфигурации новой станции будет принято к третьему кварталу 2023 года.

"Обсуждается вариант, будет ли это совершенно новая станция или "сменщицу" пристроят к МКС, а потом отстыкуют", - объяснял он.

По его словам, при принятии решения будет учитываться в том числе и позиция Президиума научно-технического совета Роскосмоса и Совета РАН по космосу, заседание которого должно пройти 26 мая.

Исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым полетам Сергей Крикалев отметил, что возможность отстыковки российского сегмента МКС отработают на коммерческих модулях.

"Сейчас наши американские партнеры предлагают возможность стыковки, в том числе коммерческих модулей, и использование их как тестовой платформы для испытаний: если все пойдет нормально, значит, модуль сможет либо работать в составе станции, либо отстыковываться", - говорил Крикалев.

"Важно услышать доводы инженеров, техников, ученых, научно-технических советов. Окончательное решение зависит от приоритетов, которые мы выберем", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что перспективная российская орбитальная станция может создаваться в двух вариантах - с использованием российского сегмента МКС или полностью новых модулей.