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Новую орбитальную станцию задействуют в интересах обороны России

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - На разрабатываемой российской орбитальной станции будут проводиться работы в интересах национальной обороны и безопасности, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на совещании по итогам работы госкорпорации за 2021 год.

Эту возможность, а также наличие коммерческого сегмента Рогозин назвал преимуществами новой станции.

Россия решила строить собственную орбитальную станцию и рассматривает возможность отказа от МКС в связи с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Как говорил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на первом этапе новая станция будет состоять из четырех модулей, а в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять два-четыре человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Дмитрий Рогозин МКС Владимир Соловьев Роскосмос

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