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РКК "Энергия" разработает несколько версий новой российской орбитальной станции

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработают несколько вариантов новой российской служебной орбитальной станции с учетом рекомендаций научно-технического совета "Роскосмоса", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В Ракетно-космической корпорации "Энергия" - с учетом мнения научно-технического совета Роскосмоса - будет разработано несколько вариантов станции", - сообщил Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

При этом он отметил, что значительным шагом вперед станет создание станции на высокоширотной орбите.

"Новая орбитальная станция должна быть не просто конструкцией в космосе, а в первую очередь должна обладать мощным функционалом для решения задач в интересах нашей страны. Для этого нет ничего лучше, чем вывести ее на приполярную орбиту", - сказал глава "Роскосмоса".

По его словам, с этой орбиты с помощью систем наблюдения, работающих в разных диапазонах спектра, можно будет наблюдать всю планету. "И самое главное: каждые полтора часа она будет пролетать над Арктикой, где сходятся интересы России, США, Канады, скандинавских стран", - сказал Рогозин.

Он сообщил, что важной особенностью конструкции станции должна стать ее высокая ремонтопригодность.

"Архитектура станции должна иметь возможность отделения и затопления модулей, выработавших свой ресурс, и присоединения новых модулей", - сказал Рогозин.

30 декабря в "Роскосмосе" сообщили, что новая российская орбитальная служебная станция должна находиться на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, а в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять два-четыре человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев говорил, что госкорпорация рассматривает несколько вариантов создания российской орбитальной станции, в том числе с использованием российского сегмента МКС.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко заявлял, что в госкорпорации сомневаются в целесообразности создания новой станции на основе существующего российского сегмента МКС, но точный ответ должны дать специалисты.

По его словам, разработка эскизного проекта новой российской орбитальной станции начнется в 2022 году, она займет около полутора лет.

Роскосмос Дмитрий Рогозин МКС РКК "Энергия"

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