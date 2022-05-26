Губернатор Санкт-Петербурга призвал носить маски, несмотря на отмену масочного режима

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендует жителям города носить маски, несмотря на отмену масочного режима с 27 мая.

"Сегодня есть возможность отменить масочный режим, потому что пошло снижение заболеваемости ковидом. Для нас это тоже очень хорошо (...) Но я все равно хочу обратиться к жителям нашего города с рекомендацией носить маски в публичных местах. Это обеспечит вашу безопасность", - сказал глава города в эфире петербургского телеканала "78".

Беглов считает, что об окончании пандемии говорить преждевременно.

"У нас ежедневно заболевают порядка 300 человек. В стационарах более 1,5 тысячи больных. Ковид никуда не ушел", - заявил губернатор.

В четверг глава города подписал поправки в постановление, которое регулирует "антиковидные" ограничения в Петербурге. Изменения касаются отмены масочного режима. В документе отмечается, что использование средств индивидуальной защиты с 27 мая носит рекомендательный характер.

Остальные ограничения продлеваются до 1 июля.

В Петербурге продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, число зрителей в театрах и концертных залах ограничено 2 тысячами человек, туристам рекомендуется не посещать город.