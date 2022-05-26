В Петербурге сохраняется запрет публичных мероприятий и совет туристам не приезжать

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге, где с 27 мая отменят обязательный масочный режим, сохраняются другие антиковидные ограничения, например, рекомендация туристам не приезжать в город, которую ввели в декабре 2020 года перед новогодними праздниками.

Кроме того, в городе запрещены публичные мероприятия, а в театрах и концертных залах разрешено размещать не больше 2000 зрителей.

Это следует из из обновленного "антикоронавирусного" постановления городского правительства №121, с которым ознакомился "Интерфакс". Поправки в этот документ 26 мая внес губернатор Александр Беглов. Обязательный масочный режим теперь носит рекомендательный характер, но работодателям рекомендовано обеспечивать сотрудников масками.

Кроме того, в городе отменили требование устанавливать защитный экран между работником и клиентом на кассах, стойках администраторов, в камерах хранения.

Проведение публичных мероприятий и участие в них запрещено до 15 июня, если иное не предусмотрено региональным управлением Роспотребнадзора, говорится в пункте 2.1.3. постановления.

Срок остальных ограничений продлевается до 1 июля. Это запрет спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 300 человек. Исключение составляют мероприятия, которые согласуют городские комитет по физкультуре и спорту, комитет по культуре или комитет по промполитике. Если мероприятие проводится в зале, в нем может участвовать не больше 2000 человек, это же ограничение по числу участников продлено для театров, цирков, концертных залов и кинотеатров.

По-прежнему в городе запрещено курение кальянов в кальянных, в местах общепита и других общественных местах. На предприятиях общепита вход и выход для посетителей должны быть разделены.

Сохраняется требование для бизнеса в ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" получать "предпринимательский" QR-код, который подтверждает выполнение стандарта безопасной деятельности. Его необходимо оформлять на каждую точку, где размещен бизнес.

Работодателям рекомендуется обеспечить минимальное присутствие сотрудников в офисе, следить за состоянием сотрудников и не допускать к работе тех, у кого есть признаки инфекционного заболевания, обеспечивать дезинфекцию поверхностей (мебели, оргтехники), обеззараживание воздуха.

"Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях", - говорится в постановлении.

Кроме того, работодателю рекомендуется освободить сотрудника от работы на два дня с сохранением заработной платы для вакцинации.

До 15 июня гражданам старше 60 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения помещений религиозных организаций.

До 31 декабря действует запрет на организацию нестационарного отдыха детей и молодежи (турпоходы) в организациях, осуществляющих туристско-краеведческие и спортивные мероприятия.

Туристам, в том числе иностранным, рекомендуется не приезжать в Петербург: "Рекомендовать (...) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга".