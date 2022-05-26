Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:34

В Петербурге сохраняется запрет публичных мероприятий и совет туристам не приезжать

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге, где с 27 мая отменят обязательный масочный режим, сохраняются другие антиковидные ограничения, например, рекомендация туристам не приезжать в город, которую ввели в декабре 2020 года перед новогодними праздниками.

Кроме того, в городе запрещены публичные мероприятия, а в театрах и концертных залах разрешено размещать не больше 2000 зрителей.

Это следует из из обновленного "антикоронавирусного" постановления городского правительства №121, с которым ознакомился "Интерфакс". Поправки в этот документ 26 мая внес губернатор Александр Беглов. Обязательный масочный режим теперь носит рекомендательный характер, но работодателям рекомендовано обеспечивать сотрудников масками.

Кроме того, в городе отменили требование устанавливать защитный экран между работником и клиентом на кассах, стойках администраторов, в камерах хранения.

Проведение публичных мероприятий и участие в них запрещено до 15 июня, если иное не предусмотрено региональным управлением Роспотребнадзора, говорится в пункте 2.1.3. постановления.

Срок остальных ограничений продлевается до 1 июля. Это запрет спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 300 человек. Исключение составляют мероприятия, которые согласуют городские комитет по физкультуре и спорту, комитет по культуре или комитет по промполитике. Если мероприятие проводится в зале, в нем может участвовать не больше 2000 человек, это же ограничение по числу участников продлено для театров, цирков, концертных залов и кинотеатров.

По-прежнему в городе запрещено курение кальянов в кальянных, в местах общепита и других общественных местах. На предприятиях общепита вход и выход для посетителей должны быть разделены.

Сохраняется требование для бизнеса в ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" получать "предпринимательский" QR-код, который подтверждает выполнение стандарта безопасной деятельности. Его необходимо оформлять на каждую точку, где размещен бизнес.

Работодателям рекомендуется обеспечить минимальное присутствие сотрудников в офисе, следить за состоянием сотрудников и не допускать к работе тех, у кого есть признаки инфекционного заболевания, обеспечивать дезинфекцию поверхностей (мебели, оргтехники), обеззараживание воздуха.

"Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях", - говорится в постановлении.

Кроме того, работодателю рекомендуется освободить сотрудника от работы на два дня с сохранением заработной платы для вакцинации.

До 15 июня гражданам старше 60 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения помещений религиозных организаций.

До 31 декабря действует запрет на организацию нестационарного отдыха детей и молодежи (турпоходы) в организациях, осуществляющих туристско-краеведческие и спортивные мероприятия.

Туристам, в том числе иностранным, рекомендуется не приезжать в Петербург: "Рекомендовать (...) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга".

Хроника коронавируса. Апрель.

15
Режим строгого карантина продолжается в Шанхае из-за новой вспышки COVID-1927 апреля. Непал сообщил о 19 новых подтвержденных случаях коронавируса за последние 24 часа, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 978 762 человек.24 апреля. В Гонконге вновь открылся парк развлечений "Диснейленд" после закрытия на несколько месяцев из-за резкого роста числа случаев заражения COVID-19.21 апреля. В США отменили обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. На фото: метро в Арлингтоне.20 апреля. Правительство Испании отменяет обязательное ношение масок в помещениях.19 апреля. После двух лет пандемии с ограничениями на туризм многие люди возвращаются, чтобы провести отпуск на побережье Коста Брава.17 апреля. Первое круизное судно за последние два года прибыло в Сидней. Международным круизным судам было запрещено заходить в австралийские воды в течение двух лет из-за пандемии коронавируса.14 апреля. В Шанхае из-под медицинского наблюдения по COVID выпустили около 6 тыс. человек.9 апреля. Артисты Национального балета Кубы возвращаются на сцену после года перерыва из-за пандемии.7 апреля. Сотрудники Google начали возвращаться к работе в офисе на три дня в неделю после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. На фото: офис компании в Чикаго.6 апреля. С начала пандемии в Сальвадоре зарегистрированы 161 570 случаев болезни и 4 121 смерть от COVID-19. На фото: тестирование на коронавирус в Сан-Сальвадоре.4 апреля. В Китае зарегистрировали более 13 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки3 апреля. Учащиеся средней школы индонезийской Сурабаи во время театральной постановки под названием "Омикрон и Рамадан".2 апреля. Индийский штат Махараштра снял все ограничения, связанные с COVID-19, включая обязательное ношение масок. На фото: фестиваль Гангаур в Индии.1 апреля. Германия сняла почти все карантинные ограничения. Защитные маски полагается носить только в общественном транспорте и в больницах.
Режим строгого карантина продолжается в Шанхае из-за новой вспышки COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 26 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Петербург Александр Беглов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки всех размеров, соединяйтесь! Обобщение

Что произошло за день: четверг, 26 мая

"Роскосмос" решил сделать новую орбитальную станцию автоматической

"Роскосмос" решил сделать новую орбитальную станцию автоматической

Обыски в РАНХиГС проводили по делу бывшего замминистра просвещения Раковой

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал продолжить выплаты высоких дивидендов