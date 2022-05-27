Корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел противолодочное учение

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" во взаимодействии с экипажем одной из дизель-электрических подводных лодок проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел в Японском море учение по поиску и противодействию подводной лодке условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля отработал ряд противолодочных задач по организации поиска подводной лодки с использованием штатных средств и палубных вертолетов Ка-27ПЛ", - говорится в сообщении.

После обнаружения "вражеской" субмарины экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" условно отработал применение по ней противолодочного вооружения и организовал слежение за подводной целью.

В свою очередь, экипаж подводной лодки отработал скрытное преодоление противолодочных рубежей с маневрированием и уходом от преследования после обнаружения.

Мероприятие проведено в рамках плановой боевой учебы. Цели учения полностью выполнены.