Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

Корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел противолодочное учение

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" во взаимодействии с экипажем одной из дизель-электрических подводных лодок проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел в Японском море учение по поиску и противодействию подводной лодке условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля отработал ряд противолодочных задач по организации поиска подводной лодки с использованием штатных средств и палубных вертолетов Ка-27ПЛ", - говорится в сообщении.

После обнаружения "вражеской" субмарины экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" условно отработал применение по ней противолодочного вооружения и организовал слежение за подводной целью.

В свою очередь, экипаж подводной лодки отработал скрытное преодоление противолодочных рубежей с маневрированием и уходом от преследования после обнаружения.

Мероприятие проведено в рамках плановой боевой учебы. Цели учения полностью выполнены.

Тихоокеанский флот Японское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Раненая при вчерашнем обстреле белгородской Журавлевки женщина скончалась

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня

В ФСБ сообщили об усилении подразделений России на границе с Украиной

Продававшие акции "Газпрома" в четверг на слухах могли потерять около 0,5 млрд рублей

Банки всех размеров, соединяйтесь! Обобщение

Что произошло за день: четверг, 26 мая

"Роскосмос" решил сделать новую орбитальную станцию автоматической

"Роскосмос" решил сделать новую орбитальную станцию автоматической

Обыски в РАНХиГС проводили по делу бывшего замминистра просвещения Раковой

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал продолжить выплаты высоких дивидендов