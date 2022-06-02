Расчеты БРК "Бастион" ТОФ в ходе учений отработали задачи по обороне побережья Приморья

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировки по отражению нападения "вражеских" надводных кораблей с нанесением по ним условных ракетных ударов, сообщила пресс-служба флота.

"Расчеты ракетного соединения ТОФ совершили марш в районы огневых позиций, где были развернуты пусковые установки БРК "Бастион" для защиты морского побережья Приморья", - говорится в сообщении.

В позиционном районе военнослужащие отработали алгоритм боевой работы с подготовкой комплексов к боевому применению и условному нанесению ударов по надводным целям, находящимся на удалении от 150 до 300 км. Условное применение оружия имитировано электронным способом без фактического применения ракет.

Для обозначения кораблей условного противника задействовали вспомогательные суда флота, выполняющие задачи в акватории Японского моря.

Тренировка прошла в рамках стартовавшего на ТОФ летнего периода обучения.