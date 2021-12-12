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Подростки потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе в Татарстане

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Набережных Челнов (Татарстан) проводит проверку по факту инцидента с подростками, которые потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Родина-мать", сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как отмечается, "надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также даст оценку работе органов системы профилактики". В пресс-службе сообщили, что в отношении виновных должностных лиц будет поставлен вопрос об ответственности.

Полицейские Набережных Челнов установили двоих подростков, потушивших Вечный огонь.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно как подростки из хулиганских побуждений потушили пламя Вечного огня и быстро скрылись, отметили в прокуратуре.

Несовершеннолетние были установлены и доставлены в отдел полиции для профилактической беседы.

В отношении их родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Татарстан Набережные Челны

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