Рыбаки из КНДР, обвиняемые в нападении на пограничников РФ, просят суд о снисхождении

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Северокорейские рыбаки, которых судят во Владивостоке по обвинению в нападении на пограничников РФ в Японском море, во вторник выступили в суде с последним словом и попросили о снисхождении, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

"Стадия судебных прений завершена. В сегодняшнем судебном заседании 13 подсудимых выступили с последним словом. Один обвиняемый просит оправдательный приговор, остальные - снисхождения. В следующем судебном заседании, назначенном на 6 июня, с последним словом выступит еще один подсудимый, после чего суд удалится в совещательную комнату", - сказала она.

Дело о нападении на приморских пограничников

Как сообщалось, процесс в отношении 14 граждан КНДР начался в сентябре 2020 года в Приморском краевом суде, все обвиняемые были взяты под стражу.

17 сентября 2019 года приморские пограничники обнаружили рыболовное судно, следовавшее под флагом КНДР, экипаж которого участвовал в незаконной добыче кальмара. Северокорейские рыбаки вели промысел в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ). Сотрудники погрануправления задержали судно.

Во время досмотра 17 иностранных рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на высадившихся на судно российских пограничников. Один из нападавших, завладев служебным автоматом, выстрелил из него в россиянина.

Шестерым северокорейским морякам предъявлено обвинение по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего), еще восемь обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

На процессе в Приморском краевом суде гособвинение запросило для подсудимых от 9 до 23 лет лишения свободы, защита попросила вынести оправдательный приговор.

Ранее в Находкинский городской суд были направлены уголовные дела в отношении еще троих граждан КНДР. За нападение на российских пограничников двое приговорены к четырем годам, еще один - к семи годам лишения свободы.