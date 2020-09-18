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Рыбака из Северной Кореи приговорили к семи годам колонии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Находкинский городской суд в пятницу признал рыбака из КНДР виновным в нападении на российских пограничников и приговорил его к семи годам лишения свободы, сообщила прокуратура региона.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил иностранного гражданина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Находинский городской суд поступили уголовные дела в отношении граждан КНДР Хван Ен Сика, Чхвен Сона и Пак Мён Джина, которым были предъявлены обвинения в применении насилия в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Находкинский городской суд в июле признал одного из подсудимых виновным в нападении и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2019 года в Японском море. Приморские пограничники заметили рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно добывал кальмара. Пограничники судно задержали и приняли решение сопроводить его в Находку. На переходе 17 членов экипажа северокорейского рыболова напали на патруль, вооружившись подручными предметами. При этом, по данным СКР, трое браконьеров использовали деревянные палки. Трое пограничников получили травмы.

Уголовное дело в отношении остальных 14 иностранцев рассматривается в Приморском краевом суде. Шестерым северокорейским морякам предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего), еще восемь обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти).

Приморье КНДР

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