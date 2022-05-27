Минсельхоз допустил продажу зерна странам Ближнего Востока за рубли

Также обсуждается возможность исключения из механизмов расчета контргарантий европейских банков

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз не исключает переход на оплату в рублях зерна в рамках тендеров в торговле со странами Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме.

Кроме того, обсуждает возможность исключения из механизмов расчета контргарантий европейских банков, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи в пятницу.

"На самом деле эта тема (переход на оплату в рублях - ИФ) давно обсуждается. Я общался и с египтянами, своими коллегами, и с саудитами, все этим вопросы мы ставили. Буквально на следующей неделе должен состояться разговор с моим партнером из Саудовской Аравии, тоже эту тему мы обсудим. Но пока, к сожалению, этот вопрос решить не удается. Но мы будем в этом направлении работать", - сказал глава ведомства.

Кроме того, как заявил один из участников форума, компании-экспортеры последнее время выходят на тендеры напрямую, минуя международных трейдеров. Но для этого необходимо иметь банковскую гарантию. Ранее ее выдавали российские банки в случае получения контргарантий в европейских банках. Однако теперь такой возможности нет. Участники форума поинтересовались, есть ли возможность провести переговоры с правительствами Египта, Саудовской Аравии, Турции по предоставлению банковских гарантий непосредственно от российских банков (например, с госучастием) при поручительстве правительства России.

Как заявил Патрушев, этот вопрос также обсуждается. "Будем отрабатывать возможности исключения необходимости предоставления контргарантий европейских банков. Параллельно будем отрабатывать ситуацию на поставках российского зерна на бестендерной основе. Наверное, это одна из сложных тем. Будем вместе решать", - сказал министр.