"Современник" отрицает распыление газа на спектакле с Ахеджаковой

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В московском театре "Современник" назвали дезинформацией сообщение СМИ о том, будто бы неизвестный распылил газовый баллончик во время спектакля "Игра в джин" с участием Лии Ахеджаковой. Об этом сообщал, к примеру, РЕН ТВ. Также были сообщения об этом со ссылкой на аккаунты Ахеджаковой в соцсетях.

"Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет-фейки", - сообщил представитель театра.

Для "Современника" "всегда была важна прозрачность и честность в диалоге со своей аудиторией, это же относится к взаимодействию с коллегами из медиа", отметил он.

"В связи с этим спешим опровергнуть информацию, касающуюся инцидента на спектакле "Игра в джин" 31 мая, которую распространили ряд СМИ. Прежде всего, хотим подчеркнуть, что у Лии Меджидовны нет персональной страницы ни в одной из социальных сетей. Аккаунты, позволяющие себе говорить от ее имени, - это созданные анонимными пользователями фейки", - добавили в театре.