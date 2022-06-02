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Обязательный ЕГЭ по профильной математике 2 июня сдадут около 307 тысяч участников

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Около 307 тысяч участников Единого госэкзамена (ЕГЭ) сдадут профильную математику в основной срок 2 июня, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

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Там добавили, что среди участников около 300 тысяч - это выпускники текущего года.

"Математика - второй из обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Экзамен профильного уровня сдают те, кому его результат нужен для поступления в вуз. Для остальных выпускников 3 июня пройдет ЕГЭ по математике базового уровня" - сообщили в пресс-службе.

В Рособрнадзоре отметили, что продолжительность ЕГЭ по профильной математике - 3 часа 55 минут (235 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 18 заданий.

Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов, а для получения аттестата с отличием необходимо набрать по этому предмету не менее 70 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 723 тысяч человек.

Рособрнадзор
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