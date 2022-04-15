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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Россияне смогут узнавать результаты ЕГЭ на Госуслугах

Россияне смогут узнавать результаты ЕГЭ на Госуслугах
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022 года могут ознакомиться с его результатами, воспользовавшись порталом Госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора в пятницу.

В сообщении отмечается, что получить результат можно, авторизовавшись на портале и зайдя в раздел "Документы" в подразделе "Образование" либо через мобильное приложение Госуслуг.

"На Госуслугах доступны результаты участников ЕГЭ из всех регионов. По мере обработки результатов сейчас туда загружаются данные по досрочному периоду ЕГЭ", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, сервис ознакомления с результатами ЕГЭ действует на сайте Рособрнадзора.

В этом году основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, до этого, с 21 марта по 15 апреля, состоялся досрочный этап, а с 5 по 20 сентября запланирован дополнительный период проведения экзамена.

Рособрнадзор ЕГЭ Госуслуги
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