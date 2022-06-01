Матвиенко предостерегла от бездумной отмены ЕГЭ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не считает нужным отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ), но предлагает подумать над его содержательной реформой.

"Что касается ЕГЭ, тут надо обсуждать содержательно, а не просто - давайте отменим. Надо что-то предлагать. Надо думать над его содержанием, формой, чтобы это не было формальное тестирование. Плюс огромный, что система создает равные условия поступления в вузы", - сказала Матвиенко журналистам в Мапуту в среду.

Говоря о выходе из Болонского процесса, Матвиенко сказала: "Сегодня можно сказать, что интеграция присоединения к Болонскому процессу не состоялась, вопреки обещаниям Запада. По-прежнему сохранялась дискриминация наших дипломов, ученых степеней. Мы потеряли все лучшее в нашем образовании, и ничего не обрели полезного для России".

"Дискуссия - выходить из Болонского процесса или нет, на мой взгляд, имеет место быть, и обоснована. Если спросить меня, то, на мой взгляд, надо выходить. Но это не значит - все уничтожить дотла. Ни в коем случае, нельзя поддаваться эмоциям. Выход из Болонского процесса должен сопровождаться серьезной реформой отечественного образования. Спешка неуместна, нужна широкая дискуссия, обсуждение с научным, ректорским сообществом. Выработка плана пошаговых действий", - подчеркнула спикер.

По ее мнению, "нельзя взять и быстро вернуться в советскую систему образования, это уже невозможно: мир изменился, и мы изменились". "Нужно сохранить хорошее, что было в системе образования, предложить содержательные реформы", - сказала Матвиенко.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что возможный отказ от Болонской системы при подготовке кадров в вузах не должен привести к отмене Единого государственного экзамена, какой-либо альтернативы пока нет.

По его словам, в случае отмены ЕГЭ придется возвращаться к формату, когда каждая школа проводит экзамен, а потом - вуз, и "у выпускников сразу исчезнет право поступить в несколько вузов, и фактически мы ограничим право наших граждан на поступление во множество вузов".

При этом Музаев призвал не путать два процесса - присоединение к Болонскому процессу и внедрение в России модели ЕГЭ, добавив, что "они просто периодами совпали".

До этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия отойдет от Болонской системы подготовки кадров в вузах, назвав ее "прожитым" этапом, и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет. Его поддержало Минпросвещения, где сообщили о готовности взаимодействовать с Минобрнауки по переходу обучения в педагогических вузах на специалитет уже с 1 сентября.