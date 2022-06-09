Госдума до каникул рассмотрит 46 правительственных законопроектов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума до завершения весенней сессии рассмотрит в приоритетном порядке 46 правительственных законопроектов, сообщила пресс-служба палаты.

Это решение было принято после встречи спикера Думы Вячеслава Володина с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Из этих 46 законопроектов 44 уже внесены в палату и над ними идет работа, еще два направлены в Думу.

8 июня Володин обсудил с Советом Думы возможность отменить региональную неделю, которая намечалась с 20 по 26 июня. Также обсуждалось увеличение числа пленарных заседаний до конца сессии с двух до трех в неделю. До завершения весенней сессии ГД будет заседать пять недель подряд.

Депутаты перешли на два пленарных заседания в неделю с трех в условиях пандемии, в январе 2022 года.