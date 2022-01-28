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В Госдуме оценят эффективность работы комитетов по шести KPI

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по регламенту подготовил документ, в котором эффективность работы нижней палаты парламента предлагается оценивать по шести параметрам, сообщает в пятницу газета "Ведомости".

18 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил собрать идеи для оценки работы комитетов, и в четверг, 27 января, комитет Госдумы по контролю утвердил предложения по введению в нижней палате парламента KPI.

Первый параметр, по которому предлагается оценивать работу комитетов, – качество законотворческой деятельности, учитывающее число изменений, вносимых в один и тот же закон в течение года (чем меньше – тем лучше), а также то, сколько нормативных правовых актов требуется для реализации закона.

Второй параметр - уровень организации и планирования работы комитета, третий – публичность планов, хода и результатов его работы (в том числе актуальность и частота обновлений сайта комитета).

Четвертым и пятым критериями предлагается сделать эффективность взаимодействия с правительством и со Счетной палатой соответственно.

Шестым критерием оценки эффективности может стать инициативность, включающая количество подготовленных законопроектов и поправок, работу с экспертами и общение с гражданами.

Госдума

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