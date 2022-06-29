Глава Конституционного суда РФ выступил против отмены моратория на смертную казнь

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - России не следует сворачивать с пути гуманизации законодательной политики, несмотря на текущие экстраординарные условия, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

"Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики", - сказал Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме в среду.

Он отметил, что дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания "в двух соседних республиках". В связи с этим Зорькин подчеркнул, что для отмены моратория пришлось бы принять новую Конституцию РФ.

"Иным путем - ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции - это сделать невозможно", - сказал Зорькин.

Он напомнил, что присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Россия взяла на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь, а в течение трех лет после подписания Конвенции - запретить смертную казнь, ратифицировав Протокол № 6. Проект закона о ратификации был внесен президентом РФ в Государственную думу еще в 1999 году. Он не был отклонен и, с юридической точки зрения, указал Зорькин, все еще находится на рассмотрении.

По его мнению, к текущему моменту "на часах истории России исчисляется время моратория на применение смертной казни", и не следует "переводить стрелки в обратном направлении".