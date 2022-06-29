Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Глава Конституционного суда РФ выступил против отмены моратория на смертную казнь

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - России не следует сворачивать с пути гуманизации законодательной политики, несмотря на текущие экстраординарные условия, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

"Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики", - сказал Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме в среду.

Он отметил, что дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания "в двух соседних республиках". В связи с этим Зорькин подчеркнул, что для отмены моратория пришлось бы принять новую Конституцию РФ.

"Иным путем - ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции - это сделать невозможно", - сказал Зорькин.

Он напомнил, что присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Россия взяла на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь, а в течение трех лет после подписания Конвенции - запретить смертную казнь, ратифицировав Протокол № 6. Проект закона о ратификации был внесен президентом РФ в Государственную думу еще в 1999 году. Он не был отклонен и, с юридической точки зрения, указал Зорькин, все еще находится на рассмотрении.

По его мнению, к текущему моменту "на часах истории России исчисляется время моратория на применение смертной казни", и не следует "переводить стрелки в обратном направлении".

КС РФ Валерий Зорькин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла обобщенный закон об иноагентах

Госдума приняла обобщенный закон об иноагентах

В Думу внесен законопроект об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

Минобороны РФ сообщило об ударах по четырем пунктам управления ВСУ

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России

СМИ получат "право на ошибку" в проекте закона о внесудебном закрытии за фейки

Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года

Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года

Сбитым под Курском украинским беспилотником оказался советский "Стриж"

Клишас поставил под вопрос суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

Косачев сообщил об отказе Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });