В СПЧ высказались против восстановления смертной казни в РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ряд членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считают недопустимым восстановление в России института смертной казни.

"В связи с приостановлением России членства в Совете Европы, наша страна тем не менее обязана соблюдать все ратифицированные конвенции, в том числе конвенцию о правах человека, соблюдать мораторий на смертную казнь. Я являюсь убежденным противником смертной казни. Нельзя открывать этот ящик Пандоры", - сказал "Интерфаксу" член СПЧ Александр Брод.

По его словам, в российской системе правосудия существуют серьезные проблемы, о которых Совет по правам человека неоднократно докладывал президенту РФ. Возможные ошибки следствия и суда в случае возвращения смертной казни могут привести к гибели невиновных людей, считает Брод.

По мнению члена СПЧ Кирилла Кабанова, мораторий на смертную казнь не связан с участием России в европейских органах и является скорее собственным выбором страны.

"История со смертной казнью скорее является выбором в стране, который мы обсуждали неоднократно в виде моратория. Это не европейский механизм, это скорее всего наше решение. И мы можем, конечно, снять эти ограничения, но вопрос в том, что пока существует вариант судебной ошибки, наверно это как раз и есть самая гуманная мера, чтобы судебная ошибка не привела к смерти невинного человека", - считает Кабанов.

Также против возвращения смертной казни выступил член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе.

"Это было предложение фактически. Оцениваю резко негативно – что изменилось, почему мы раньше были против, сегодня стали за? Возвращение смертной казни очень опасно, потому что, во-первых, это не решает проблем никаких, как показывает практика. Во-вторых, при нашем суде, при его качестве, будут страдать невинные люди, гибнуть. Посадить можно, потом выпустить, если выяснится судебная ошибка, а расстрелянного же человека к жизни не вернуть", - сказал Сванидзе "Интерфаксу".

По его словам, в случае возвращения этого института существуют риски злоупотребления им.

"Говорится, что это будет за опасные преступления – это слова. Начнут с того, чтобы казнить, скажем, педофилов, потом перейдут на политические преступления, и все, будет 1937-й год", - уверен он.

Приостановка членства РФ в Совете Европы

25 февраля решением комитета министров Совета Европы членство России в организации было временно приостановлено из-за проведения специальной военной операции на Украине.

В субботу председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что приостановка членства в СЕ - "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов типа смертной казни для опаснейших преступников", напомнив, что институт существует в США и Китае.

Позднее первый зампред комитета Думы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил "Интерфаксу", что введенный в России мораторий на смертную казнь закончился более 10 лет назад с созданием суда присяжных во всех регионах страны, и для возвращения данной практики необходимы лишь политическое решение и создание в стране специальных камер и исполнителей смертных приговоров.

16 мая 1996 года президентом России Борисом Ельциным был издан указ 724 "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Последняя смертная казнь в России была приведена в исполнение в 1996 году. Россия подписала, но не ратифицировала протокол 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, по которой смертная казнь отменяется, и никто не может быть к ней приговорен или казнен.

По Конституции РФ, смертная казнь – "впредь до ее отмены" – может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.