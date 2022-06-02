Песков сказал, что для референдумов на украинских территориях нужны определенные условия

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Для проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожье об их вхождении в состав РФ необходимы определенные условия и желание жителей этих территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не в Кремле принимать решение о референдумах. Мы неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле такие инициативы.

"Это должно быть решение этих людей. Для этого необходимо создать соответствующие условия", - подчеркнул он.

У Пескова спросили, какие именно условия необходимы для проведения референдумов. Он в свою очередь ответил, что, прежде всего, нужно обеспечить безопасность жителей указанных территорий.

"Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении референдумов)", - сказал пресс-секретарь.

Накануне в Кремле заявили, что решения, связанные с будущим Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины будут принимать сами жители этих государств и регионов.

"Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее. Как раз жители двух государств - ЛНР и ДНР и жители территорий - Запорожья, Херсонщины, именно они должны принимать решения о своем будущем. И мы не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение", - сказал журналистам Песков.

Таким образом он прокомментировал слова секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, заявившего, что не сомневается во вхождении ЛНР, ДНР и Херсонской области в состав России. Пресс-секретаря президента спросили, согласен ли Владимир Путин с мнением Турчака.